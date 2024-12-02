В районе контрольно-пропускного пункта «Онджупынар» на турецко-сирийской границе наблюдается повышенная активность. Турецкая полиция и спецназ пересекают границу на автомобилях.

Как сообщает корреспондент haqqin.az в Анкаре, на машинах установлено тяжелое вооружение и видеокамеры. Согласно информации, турецкая полиция усиливает охрану границы на участках в Азазе, Джараблусе и Африне, где созданы зоны безопасности.

В то же время имеется информация о том, что поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» продвигается в сторону Манбиджа после Тель-Рифата. Арабские СМИ, ссылаясь на сирийские источники, утверждают, что Сирийская национальная армия готовится к широкомасштабной операции в Манбидже.

Как стало известно, поддерживаемая США «Сирийская свободная армия» начала наступление на города Абу-Кемаль и Маядин, расположенные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, с базы Танф в Хомсе, где дислоцированы американские войска.

По данным местных источников, силы «Сирийской свободной армии» начали наступление, начав с центра города Дейр-эз-Зор, продвигаясь в направлении Абу-Кемаля, недалеко от границы Сирии и Ирака, и Маядина на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Поддерживаемые Ираном группировки используют Аль-Букамаль и Маядин в качестве оперативных штабов. Кроме того, силы иракского Хашд аль-Шааби часто перемещаются в регион и из него.

В прошлом американские войска наносили многочисленные удары по этим районам, преследуя поддерживаемые Ираном группировки и силы сирийского режима.

Сирийская свободная армия действует как отдельное формирование от Свободной сирийской армии (ССА), ныне известной как «Сирийская национальная армия», которая была сформирована после народных восстаний в Сирии.