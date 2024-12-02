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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Кремль о протестах в Грузии: «Попытки «оранжевой революции»

14:01 621

В Грузии наблюдаются попытки «раскачать ситуацию» и повторить события на Майдане в 2013 году, но Россия в эти процессы никак не вмешивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, - это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления оранжевой революции.

Все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться в эти процессы», - заверил он.

По словам Пескова, «грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращению к спокойствию».

Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что были задержаны восемь россиян за нападение на представителей силовых ведомств Грузии. «Мы не располагаем информацией, что это за люди. Очевидно, что, принимая участие в нападениях на силовиков, они нарушали закон страны», - ответил представитель Кремля.

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