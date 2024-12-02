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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

300 тысяч контрактников для войны в Украине

14:10 1574

Более 300 тысяч человек прошли обучение в полках резерва, готовящих контрактников для участия в войне в Украине. Об этом говорится в статье начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Ивана Бувальцева.

Медуза отмечает, что из статьи не ясно, за какой срок подготовлено такое число военнослужащих. Возможно, речь идет про 2024 год, так как статья начинается со слов, на что в нынешнем году была направлена боевая подготовка.

В октябре 2023 года возглавлявший тогда Минобороны Сергей Шойгу заявил о формировании девяти резервных полков, пополняемых контрактниками, для каждой группировки войск на войне в Украине.

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