Кремль увидел «эрозию» доллара

Процесс «эрозии» привлекательности доллара набирает силу в мире. Если США продолжат принуждать страны к использованию доллара, это еще больше усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах. Так заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление избранного президента США Дональда Трампа, что пошлины для стран БРИКС в случае создания блоком собственной единой валюты, альтернативной доллару США, составят 100%.

«Речь же не только о странах БРИКС, в целом все больше и больше стран, которые начинают переходить на использование национальных валют при осуществлении внешней торгово-экономической деятельности. Это процесс, который набирает силу по всему миру, но, с другой стороны, если США будут с использованием силы, как они говорят, экономического воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит тенденции по переходу на национальные валюты», - приводит Интерфакс слова Пескова.

Он утверждает, что доллар как резервная валюта для целого ряда стран теряет свою привлекательность: «Это процесс «эрозии» привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу».