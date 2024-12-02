Атакованы три российских региона и Крым

В ночь на 2 декабря Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три российских региона и Крым, сообщило Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, российская система ПВО уничтожила 15 дронов: восемь над Курской областью, четыре над Брянской областью, один над Белгородской областью и два над Крымом.

Накануне, в ночь на 1 декабря, по данным Минобороны РФ, в ходе аналогичной атаки было уничтожено 29 украинских дронов.

Россия в ночь на 2 декабря нанесла удар с использованием 110 дронов по гражданской инфраструктуре Украины. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, попадание беспилотника в жилой дом в Тернополе привело к гибели одного человека, три человека получили ранения, а около 100 были эвакуированы.