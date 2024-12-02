Кобахидзе будет судиться с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию страны в «скоординированном насилии» на протестных акциях и попытке свергнуть конституционный строй. Он допустил, что подобные действия могут стать поводом для обращения в Конституционный суд, чтобы признать оппозиционные партии нелегитимными.

Кобахидзе упомянул коалиции «За изменения», «Единство», «Сильная Грузия» и «За Грузию». По итогам парламентских выборов депутаты от этих партий получили 61 мандат, а правящая «Грузинская мечта» — 89. Оппозиция назвала парламент нелегитимным, решила игнорировать его заседания, а также создать альтернативный законодательный орган.