Литва выслала китайских дипломатов. Реакция Китая

«Китай осуждает и не признает это необоснованное и провокационное решение», - приводят в понедельник официальные китайские СМИ слова неназванного представителя китайского внешнеполитического ведомства.

«29 ноября МИД Литвы без объяснения причины объявил сотрудников китайского представительства в Литве персонами нон грата и распорядился, чтобы они покинули страну», - сообщил представитель МИД Китая.

Китай призвал Литву прекратить подрывать суверенитет и территориальное единство Китая, а также не усложнять двусторонние отношения. «Китай в праве предпринять ответные меры против Литвы», - предупредил представитель китайского МИД.

В МИД Китая напомнили, что Литва уже не впервые принимает решения, ведущие к обострению отношений двух стран.

На прошлой неделе, по сообщению СМИ, в Литве объявили трех китайских дипломатов персонами нон грата и дали им неделю на то, чтобы покинуть страну.