Асад в отчаянии звонит мировым лидерам
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Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил «борьбу с терроризмом», сообщает канцелярия сирийского президента.
Ранее сообщалось, что Асад может принять предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений в связи с резким обострением ситуации на севере арабской республики.
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