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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Асад в отчаянии звонит мировым лидерам

14:39 892

Президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил «борьбу с терроризмом», сообщает канцелярия сирийского президента.

Ранее сообщалось, что Асад может принять предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о нормализации отношений в связи с резким обострением ситуации на севере арабской республики.

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