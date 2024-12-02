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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Z-блогер предложил сбросить на грузинских протестующих фугасную авиабомбу

14:44 748

Российский провоенный блогер, автор телеграм-канала «Zаписки Vетерана» в своем комментарии заявил о необходимости «максимально жесткого разгона» участников акций протеста в Тбилиси, включая применение авиаударов.

Блогер написал, что власти Грузии «должны срочно взять ситуацию под контроль, иначе страну может ждать большая война». Он предположил, что жестокие меры против протестующих, включая использование условного авиационного боеприпаса «ФАБ-1500», могут спасти «сотни тысяч жизней в будущем».

«Как бы сейчас это цинично ни звучало, но один условный ФАБ 1500 сейчас по нескольким сотням митингующих - это приемлемая цена, чтобы сохранить сотни тысяч жизней в будущем», - пишет телеграм-канал «Zаписки Vетерана».

Массовые протесты в Тбилиси, начавшиеся несколько дней назад, связаны с заморозкой переговоров о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года. Участники акций выражают недовольство действиями властей, а стычки между протестующими и правоохранительными органами продолжаются.

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