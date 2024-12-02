После угроз Трампа в БРИКС заявили, что не планируют собственную валюту

После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания их собственной общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет, сообщает Bloomberg.

«В последнее время искажение фактов привело к появлению неверного нарратива о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Но это не так», - приводит агентство заявление МИД ЮАР.

Отмечается, что обсуждение между странами БРИКС сфокусировано на торговле с использованием национальных валют.

На днях Дональд Трамп заявил, что, если БРИКС попытается найти альтернативу доллару и создать собственную валюту, США введут 100-процентные пошлины в отношении стран объединения.