Цель визита Бербок в Пекин: начало мирного процесса по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, посетившая Китай с однодневным визитом, назвала целью своего приезда начало мирного процесса по Украине. В разговоре с главой китайского МИД Ван И она призвала Пекин содействовать в решении вопроса и предостерегла КНР от военной помощи России.

«Мы с моим китайским коллегой подробно обсудили, что это (затягивание войны) не отвечает интересам Китая», — сказала Бербок на пресс-конференции в Пекине.

«И не менее важно сообща начать мирный процесс во всем мире, и именно поэтому я сегодня нахожусь здесь, в Китае», — продолжила она.

Бербок раскритиковала Китай за «экономическую и военную помощь России»: «Вместо того чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов».

Представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на заявление Анналены Бербок сказал, что Пекин неоднократно высказывал позицию по войне РФ против Украины. «Китай решительно выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — говорится в заявлении МИД КНР.

В ходе визита в Китай Анналена Бербок назвала «очень важным» не анонсированный заранее приезд канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Он прибыл в украинскую столицу во второй раз после вторжения РФ в Украину и анонсировал отправку ВСУ нового пакета военной помощи на €650 млн.