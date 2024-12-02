Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами
Продолжается расследование случаев, связанных с уклонением от возврата крупных денежных сумм, заработанных на экспорте сельскохозяйственной продукции.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Государственный таможенный комитет предоставил данные о предпринимателях, которые не вернули в страну выручку в иностранной валюте, полученную от экспорта. На основе этих сведений прокуратура возбудила уголовные дела и начала предварительное следствие.
Следствие установило, что азербайджанские компании заключали контракты с зарубежными партнерами на продажу сельхозпродукции. Однако значительные суммы доходов, заработанных по этим договорам, не поступили на счета местных банков. В результате в отношении ряда должностных лиц были выдвинуты обвинения.
Например, прокуратура Гарадагского района Баку расследует дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 Уголовного кодекса. Установлено, что компания T-Ekport не перевела более 3,2 миллиона долларов (или свыше 5,4 миллиона манатов по курсу того времени), полученных за поставки сельхозпродукции в Россию через систему консигнации, на счет уполномоченного банка в Азербайджане.
В рамках расследования по делу компании T-Ekport к ответственности привлечен Ахмедов Яшар Октай оглу. По ходатайству следственных органов и на основании решения Гарадагского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста.
Кроме того, прокуратура Ясамальского района Баку ведет расследование аналогичных случаев по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 Уголовного кодекса.
Следствие выяснило, что компании Mövlud98, Elektrodom, Sultan-1996 и Seymuroğlu также не перевели на счета азербайджанских банков более 3 миллионов долларов (свыше 5,1 миллиона манатов по курсу соответствующего периода), заработанных на экспорте продукции в зарубежные страны через систему консигнации.
К уголовной ответственности привлечен Бурджализаде Рахиль Вахид оглу. Поскольку в отношении него уже была избрана мера пресечения в виде ареста по другому делу, рассматриваемому в Хачмазском районном суде, дополнительных мер в рамках данного дела не предпринималось.
Прокуратура Ясамальского района Баку также ведет дело против Нагиева Азиза Баладжа оглу. Следствие выяснило, что он не вернул в страну более 2,2 миллиона долларов (свыше 3,7 миллиона манатов по курсу соответствующего периода), заработанных на экспорте товаров по системе консигнации. В отношении Нагиева было возбуждено уголовное дело, и ему избрана мера пресечения в виде надзора полиции.
В прокуратуре Низаминского района расследуется дело в отношении компании Ümüd 059. Установлено, что фирма не перевела более 4,3 миллиона долларов (более 7,3 миллиона манатов), полученных от экспорта сельхозпродукции в Россию. Обвиняемым по этому делу стал Гусейнов Муса Юнис оглу, которому также назначена мера пресечения в виде надзора полиции.
Еще одно расследование ведет прокуратура Наримановского района Баку. По делу компании Aysan AS MMC установлено, что она не вернула более 865 тысяч долларов (свыше 1,4 миллиона манатов), вырученных от экспорта корня солодки в Иран. Обвинение предъявлено гражданину Ирана Ашхторабу Джаваду Хабибу, который уклоняется от следствия. В связи с этим он объявлен в розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.
В прокуратуре Наримановского района Баку расследуется дело против филиала компании Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim в Азербайджане. Следствие выяснило, что филиал не вернул более 393 тысяч долларов (свыше 668 тысяч манатов), заработанных на экспорте товаров в Грузию по системе консигнации. Обвиняемым по делу проходит гражданин Турции Огуз Эркан, который уклоняется от следствия. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста, а он объявлен в розыск.
Кроме того, прокуратура Бинагадинского района ведет расследование против компании Avalon S MMC. Установлено, что она не перевела более 379 тысяч долларов (свыше 644 тысяч манатов), полученных от экспорта товаров в Турцию. В рамках дела обвинение предъявлено Арифу Рзаеву Фахреддин оглу. Поскольку он уже находится под арестом по другому делу, рассматриваемому в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, дополнительных мер не предпринималось.
В настоящее время на основании данных Государственного таможенного комитета возбуждены новые уголовные дела, по которым продолжается предварительное следствие. Органы прокуратуры активно работают над пресечением подобных нарушений.