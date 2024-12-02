Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами

Продолжается расследование случаев, связанных с уклонением от возврата крупных денежных сумм, заработанных на экспорте сельскохозяйственной продукции. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, Государственный таможенный комитет предоставил данные о предпринимателях, которые не вернули в страну выручку в иностранной валюте, полученную от экспорта. На основе этих сведений прокуратура возбудила уголовные дела и начала предварительное следствие.

Следствие установило, что азербайджанские компании заключали контракты с зарубежными партнерами на продажу сельхозпродукции. Однако значительные суммы доходов, заработанных по этим договорам, не поступили на счета местных банков. В результате в отношении ряда должностных лиц были выдвинуты обвинения. Например, прокуратура Гарадагского района Баку расследует дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 Уголовного кодекса. Установлено, что компания T-Ekport не перевела более 3,2 миллиона долларов (или свыше 5,4 миллиона манатов по курсу того времени), полученных за поставки сельхозпродукции в Россию через систему консигнации, на счет уполномоченного банка в Азербайджане. В рамках расследования по делу компании T-Ekport к ответственности привлечен Ахмедов Яшар Октай оглу. По ходатайству следственных органов и на основании решения Гарадагского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, прокуратура Ясамальского района Баку ведет расследование аналогичных случаев по статьям 208.2.1, 208.2.2 и 308.2 Уголовного кодекса. Следствие выяснило, что компании Mövlud98, Elektrodom, Sultan-1996 и Seymuroğlu также не перевели на счета азербайджанских банков более 3 миллионов долларов (свыше 5,1 миллиона манатов по курсу соответствующего периода), заработанных на экспорте продукции в зарубежные страны через систему консигнации.