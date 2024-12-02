Прекращение огня по-израильски

«В рамках этих операций ЦАХАЛ атаковал ряд военных машин, действовавших вблизи террористической инфраструктуры по производству ракет, принадлежащих террористической организации «Хезболлы» в Бекаа, а также военные машины на ряде объектов инфраструктуры вблизи границы между Сирией и Ливаном в Аль-Хармале, которые использовались для переброски оружия и представляли угрозу Государству Израиль в нарушение договоренностей.

Утверждение о том, что в одной из атак пострадал военнослужащий ливанской армии, известно, инцидент расследуется.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал в течение дня, чтобы устранить угрозу со стороны ряда боевиков из террористической организации «Хезболла» в районе южного Ливана.

ЦАХАЛ дислоцируется на юге Ливана и действует против любой угрозы, которая угрожает государству Израиль», - отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.