Прекращение огня по-израильски
Израильская армия атаковала автомобили «Хезболлы» за нарушение договоренностей по прекращению огня, пишут израильские СМИ.
«В рамках этих операций ЦАХАЛ атаковал ряд военных машин, действовавших вблизи террористической инфраструктуры по производству ракет, принадлежащих террористической организации «Хезболлы» в Бекаа, а также военные машины на ряде объектов инфраструктуры вблизи границы между Сирией и Ливаном в Аль-Хармале, которые использовались для переброски оружия и представляли угрозу Государству Израиль в нарушение договоренностей.
Утверждение о том, что в одной из атак пострадал военнослужащий ливанской армии, известно, инцидент расследуется.
Кроме того, ЦАХАЛ атаковал в течение дня, чтобы устранить угрозу со стороны ряда боевиков из террористической организации «Хезболла» в районе южного Ливана.
ЦАХАЛ дислоцируется на юге Ливана и действует против любой угрозы, которая угрожает государству Израиль», - отмечается в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.