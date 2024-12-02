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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Путин с Пезешкианом решают, как обустроить Сирию

17:26 1131

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Ирана. Намечен план дальнейших контактов.

Ранее иранский президент поговорил по телефону с Башаром Асадом.

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