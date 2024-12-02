Путин с Пезешкианом решают, как обустроить Сирию
17:26 1131
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре уделили внимание обострившейся обстановке в Сирии, сообщили в Кремле.
Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества России и Ирана. Намечен план дальнейших контактов.
Ранее иранский президент поговорил по телефону с Башаром Асадом.
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