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Лукашенко предложил министру «навести порядок или умереть»

17:28 1524

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил новому министру культуры страны Руслану Чернецкому «навести порядок или умереть». 

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что считает белорусов талантливыми и способными снимать кино «и петь, и танцевать», а министерству будет обеспечена необходимая поддержка.

Ранее Лукашенко назвал происходящее в белорусском кинематографе позорищем. Белорусский лидер, помимо этого, указал на то, что кино является самым важным видом искусства.

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