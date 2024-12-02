Лукашенко предложил министру «навести порядок или умереть»

«Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что считает белорусов талантливыми и способными снимать кино «и петь, и танцевать», а министерству будет обеспечена необходимая поддержка.

Ранее Лукашенко назвал происходящее в белорусском кинематографе позорищем. Белорусский лидер, помимо этого, указал на то, что кино является самым важным видом искусства.