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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Сийярто в Москве

17:39 1052

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву в рамках мирной инициативы Будапешта по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я снова прибыл в рамках венгерской мирной миссии", - сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, риск эскалации в данный момент наивысший с начала конфликта вследствие "опасных и безответственных решений в последнее время". Венгрия считает, что "нужно сосредоточиться на усилиях по установлению мира", сказал Сийярто.

По его словам, решение может быть найдено только за столом переговоров, а те, кто закрывают дипломатические каналы и критикуют других за сохранение их открытыми, на самом деле не хотят мира.

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