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Россиянам перекрыли лазейку в США

17:59 1332

Российским туристам начали массово отказывать во въезде в Мексику из-за подозрений, что они намерены нелегально эмигрировать в США, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). По его данным, 14 туроператоров направили коллективное обращение по этому вопросу послу Мексики в России Эдуардо Вильегасу Мегиасу.

«К сожалению, участились случаи, когда в Мексику не пускают людей, прилетающих с оплаченными турами, подтвержденными бронями гостиниц, обратными билетами и другими необходимыми документами. Мы не можем быть уверены, что наши клиенты пройдут границу», — рассказала директор по туризму компании «Карибский клуб» Лада Попело.

По ее словам, мексиканские пограничники могут просто позвонить в указанный в ваучере отель и спросить первого попавшегося сотрудника, есть ли бронь, но тот может не знать этого или фамилия туриста окажется сложной для произношения, в результате человека могут развернуть на паспортном контроле обратно домой.

Несколько дней назад не пустили семью с ребенком, говорит руководитель профильного отдела туроператора «Ванд» Ирина Овчинникова. «От нас было даже гарантийное письмо, что туристы вернутся в Россию, но не помогло», — сказала она, уточнив, что ситуация начала обостряться еще полгода назад.

При этом если туристов не пускают в страну, туроператор не несет ответственности за решение погранслужб, напомнила представитель ITM group Ирина Юрина.

Весной этого года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что трех россиянок не пустили на рейс Turkish Airlines в Мексику. Им отказали на том основании, что они никогда не были в Америке, Канаде или Англии. Позднее Turkish Airlines приостановила продажу билетов на самолеты из России в Мексику.

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