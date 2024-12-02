Власть не пойдет на переговоры с оппозицией

Кобахидзе также сказал, что оппозиционное «Национальное движение» за последние дни открыто выступило против конституционного строя Грузии, что дает основание для запуска процесса признания политической партии неконституционной «даже в условиях отсутствия конституционного большинства» у правящей команды». «Мы говорили о возможном объявлении политических партий неконституционными перед выборами. Мы связывали это с принятием конституционного большинства. Однако эти люди ведут процессы таким образом, что такой вопрос может быть инициирован даже без конституционного большинства», - сказал Кобахидзе на заседании правительства.

По словам главы грузинского правительства, коллективное «Нацдвижение» находится в режиме самоликвидации.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом стало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта» решила до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.