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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

В Сирии уничтожен «Яшар Хаккари»

18:37 404

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала одного из главарей YPG (сирийское ответвление PKK) Яшара Чекика под кодовым именем «Яшар Хаккари» в районе Тель-Рифат в Сирии.

Anadolu со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает, что Чекик был включен МВД Турции в «красный список» разыскиваемых террористов за атаки на силы безопасности в Турции, Ираке и Сирии.

Чекик вступил в ряды террористической Рабочей партии Курдистана в 1993 году. В 2010 году принял участие в организации атаки на жандармерию района Хантепе турецкой провинции Диярбакыр, в результате погибли шесть военнослужащих. В 2011 году спланировал и приказал совершить террористическое нападение на Командование спецназа жандармерии в турецкой Чукурдже, унесшее жизни 24 военнослужащих, а также военную базу «Кекликтепе» Командования 1-го мотострелкового батальона в Чукурдже, в результате погиб военнослужащий турецкой армии.

Челика также разыскивали по «красному бюллетеню» Интерпола. Спецслужбы Турции выяснили, что он продолжал заниматься террористической деятельностью в районе Шахба в Сирии, после чего установили за ним слежку и нейтрализовали в районе Тель-Рифат.

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