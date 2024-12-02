133 потерпевших: дело Рустамовой передали в суд
Завершилось предварительное следствие уголовного дела в отношении основательницы и директора детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамовой, которая арестована по обвинению в мошенничестве.
Как стало известно haqqin.az, собранные материалы направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, уголовное дело передано судье Лейле Аскеровой-Мамедовой.
По делу установлено более 132 потерпевших, а также Государственный фонд социальной защиты.
Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. На основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным следствием, решением суда в отношении Рустамовой была избрана мера пресечения в виде ареста.