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Элтон Джон сообщил о потере зрения

19:07 1266

Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что ослеп на правый глаз из-за перенесенной этим летом инфекции. Его слова на премьере мюзикла «Дьявол носит Prada» в Вест-Энде в Лондоне, для которого он написал тексты песен, цитирует BBC.

Певец рассказал, что смог оценить постановку только на слух: «Я потерял зрение и не смог увидеть спектакль, но мне понравилось его слушать». Музыкант страдает от проблем со зрением с июля. В сентябре он рассказал, что летом перенес тяжелую глазную инфекцию, из-за которой частично ослеп. Тогда артист заявлял, что восстанавливается дома и чувствует себя «позитивно относительно прогресса» в своем лечении.

В ноябре в интервью в программе Good Morning America на канале ABC News Элтон Джон рассказал, что инфекция у него развилась во время отдыха на юге Франции. «Уже четыре месяца я не могу видеть, и мой левый глаз не в самом лучшем состоянии. Есть надежда и уверенность, что все будет хорошо, но на данный момент я как будто застрял», — заявлял он тогда.

Летом прошлого года Элтон Джон дал свой последний концерт в рамках прощального турне. Шоу на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме завершилось песней Goodbye Yellow Brick Road из одноименного альбома 1973 года. Перед выступлением он заявил, что «больше никогда не отправится в турне». «У меня была самая замечательная карьера, в которую невозможно поверить. 52 года чистой радости играть музыку. Играть для вас, ребята, было для меня источником живительной силы, вы были просто великолепны, спасибо вам. Я никогда не забуду вас», — сказал тогда артист. Сборы тура составили $939 млн.

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