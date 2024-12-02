Шольцу показали «умные» украинские беспилотники

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря в Киеве осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

На выставке были представлены беспилотники, произведенные в Украине в том числе в рамках сотрудничества с немецкими компаниями, передает BBC. В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства германских компаний.

Представители компаний-производителей также показали Зеленскому и Шольцу примеры боевого применения средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.