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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Шольцу показали «умные» украинские беспилотники

19:27 940

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря в Киеве осмотрели беспилотники с разумным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

На выставке были представлены беспилотники, произведенные в Украине в том числе в рамках сотрудничества с немецкими компаниями, передает BBC. В частности, в одном из дронов применены системы автоматического донаведения на цель с искусственным интеллектом производства германских компаний.

Представители компаний-производителей также показали Зеленскому и Шольцу примеры боевого применения средств поражения с компьютерным видением, автоматическими системами целеуказания и донаведения.

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