На фоне протестов обвалилась валюта Грузии

Национальная валюта Грузии лари по итогам торгов в понедельник на фоне продолжающихся массовых протестов в Тбилиси и крупных городах страны ослабла до минимума с середины июня.

Нацбанк страны сообщил, что по итогам торгов в понедельник официальный курс лари на 3 декабря составил 2,8478 лари/$1. По сравнению с итогами предыдущей торговой сессии в пятницу курс лари снизился на 2,4% после снижения на 1,7% за предыдущие две недели.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Грузии (НБГ) в октябре 2024 года осуществил рекордный объем валютных интервенций для стабилизации курса лари, продав на рынке $591,2 млн. В результате международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали на 13%, или на $627,5 млн, до минимума за 28 месяцев ($4 млрд 84,9 млн на 31 октября). С начала года резервы сократились на 18,5%, или на $924,7 млн.