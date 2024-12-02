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Джейхун Байрамов созвонился с новым главой МИД Грузии

19:55 583

2 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вновь назначенным министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

В пресс-релизе МИД Азербайджана говорится, что Джейхун Байрамов поздравил коллегу с назначением министром иностранных дел во вновь сформированном правительстве Грузии и пожелал ей успехов на этом почетном посту.

«Стороны обсудили текущее состояние отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, а также текущие планы и перспективы дальнейшего развития этих отношений в будущем. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог между нашими странами на высшем и высоком уровне, интенсивные визиты, механизм политических консультаций способствуют дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства», - говорится в заявлении ведомства.

Министры также обменялись мнениями по региональным вопросам и направлениям сотрудничества в рамках международных организаций.

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