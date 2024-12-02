Прогноз российского олигарха: Путин не согласится... А Россия может применить ядерное оружие

По мнению Малофеева, чтобы переговоры «были конструктивными, нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира». Москва будет рассматривать мирное соглашение как устойчивое только в том случае, если Трамп согласится обсуждать другие глобальные конфликты, включая войны на Ближнем Востоке и укрепляющийся альянс России с Китаем, а также признает Украину частью ключевых интересов Кремля, заявил российский олигарх.

Ранее сообщалось, что план Келлогга подразумевает, что Вашингтон будет и дальше предоставлять Украине оружие, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны России, но только в том случае, если Киев пойдет на мирные переговоры. США также предупредят Москву, что в случае отказа от переговоров Вашингтон лишь увеличит поддержку Киева.

«Келлогг приезжает в Москву со своим планом, мы его принимаем, а потом говорим ему, чтобы он шёл к черту, потому что нам ничего не нравится. Вот и все переговоры», — сказал FT Малофеев.

Он утверждает, что расходы на войну «оздоровили» экономику России, возродили «оборонку» и вызвали потребительский бум. «Старая советская военная машина снова работает, и люди живут намного лучше, чем до войны, — сказал он. — 90% населения санкции вообще не затрагивают».

«Важно, чтобы будущая администрация США понимала, что перемирие — это не подарок, которого ждет Россия, если они начнут с нами разговаривать и мы на всё согласимся», — заявил Малофеев. По его мнению, перемирие сейчас нужно для Украины и США, но для России оно принесет нулевую выгоду. «Мы выигрываем», — утверждает Малофеев.

Он считает «поворотным моментом» слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности согласиться на прекращение огня и оставить часть Украины «оккупированной» в обмен на гарантии безопасности НАТО. По словам Малофеева, Россия не прекратит боевые действия, пока Украина не изменит свою Конституцию, закрепив в ней нейтральный статус, отказ от членства в НАТО. Еще Украина должна ограничить вооруженные силы и отказаться от поставок оружия из США и Европы. Обещание Трампа обречено на провал, если он не будет участвовать в широких переговорах по вопросам безопасности Москвы, предупредил в интервью FT православный бизнесмен.

Малофеев считает, что Трамп может положить конец конфликту, только если отменит решение Вашингтона об использовании дальнобойных вооружений, отстранит от власти Зеленского и согласится встретиться с Путиным. Олигарх утверждает, что «мир находится на грани ядерной войны» после того, как Киев выпустил по России ракеты большой дальности из США и Великобритании, а Путин в ответ запустил по Украине баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд. Малофеев также утверждает, что если США не согласятся отказаться от поддержки Украины, то Россия может применить тактическое ядерное оружие: «Там будет радиационная зона, в которую никто никогда в жизни не попадет... И война закончится».

Он говорит, что Трамп и Путин должны заключить соглашение о мировом порядке: «Трамп хочет войти в историю, ему скоро исполнится 80 лет, он дедушка. Путину тоже уже не 50 лет. Это будет наследие, которое они оба нам оставят».