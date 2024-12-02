Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой

Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных уступках, на которые должна пойти Россия во время возможных переговоров, сказал, что РФ должна пойти на три буквы, передает «Европейская правда».

Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес России.

«На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом», - сказал Зеленский, добавив, что «пока наши планы неизменны».

«Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику», – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что основными темами переговоров с канцлером Германии стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского в адрес России, заявила: «Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого».