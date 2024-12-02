Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой
Во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес России.
Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных уступках, на которые должна пойти Россия во время возможных переговоров, сказал, что РФ должна пойти на три буквы, передает «Европейская правда».
«На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом», - сказал Зеленский, добавив, что «пока наши планы неизменны».
«Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику», – сказал глава государства.
Зеленский также отметил, что основными темами переговоров с канцлером Германии стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Зеленского в адрес России, заявила: «Видимо, опять был под дозой. Зеленскому осталось только начать испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого».