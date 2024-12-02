Эрдоган в поддержку целостности Сирии

На совместной пресс-конференции с находящимся в Турции с визитом президентом Черногории Яковом Милатовичем Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд заявлений о ситуации в Сирии.

Как сообщает Anadolu, глава турецкого государства в своем выступлении отметил, что официальная Анкара внимательно следит за происходящими в последние дни в соседней Сирии событиями.

По его словам, Турция, как и всегда, готова внести свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе.

Президент сообщил, что Турция в рамках своих приоритетов национальной безопасности следит за процессом на местах и принимает все необходимые меры.

«Наш главный приоритет — сохранение территориальной целостности Сирии и стабилизация ситуации через достижение договоренностей, учитывающих законные требования сирийского народа», — заявил Эрдоган.