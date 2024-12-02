Ценности для президента — роскошь, у него — семья

За конвульсивный 2024 год, который, к счастью, подходит к концу, в Америке произошло немало событий, которые можно назвать «историческими». Впервые в истории страны экс-президент, в данном случае Дональд Трамп, был признан уголовным преступником. Впервые тот, кто проиграл выборы четыре года спустя, вновь возвращается в Белый дом. Этот ряд только что пополнился новым историческим моментом. Президент Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который был обвинен в нелегальной покупке револьвера и уклонении от уплаты налогов.

Накануне расставания со своим постом президенты почти всегда прощают своих сторонников, друзей и даже членов семьи, это стало традицией Америки. Билл Клинтон в день, когда уходил с поста, простил своего сводного брата Роджера Клинтона. Трамп вскоре после проигрыша на выборах 2020 года помиловал Чарльза Кушнера, отца своего зятя Джареда Кушнера (сейчас тот даже вознагражден назначением послом США во Франции). Однако никогда еще действующий президент не прощал своего родного сына. Известна приверженность Байдена своей семье. В своей жизни он пережил две огромные трагедии. В 1972 году машина, в которой находились оба его сына — Хантер и Бью, попала в страшную аварию. Они оба остались живы, но их мать и сестренка погибли. В 2015 году Бью умер от рака мозга. Джо Байден неоднократно заявлял, что он и не думает о помиловании Хантера. В минувшем июле, на саммите G7 в Италии, который проходил в дни уголовного процесса против его сына в штате Делавэр (Хантера обвинили в том, что он при покупке "кольта" не сообщил, что принимает наркотики), Байден сказал, что полностью доверяет жюри присяжных и не помилует Хантера.

Но сейчас выясняется, что ни жюри, ни прокурорам Байден особенно не доверяет. Он говорит, что «любой разумный человек, кто посмотрит на обвинения Хантера, придет к выводу, что этот процесс был затеян только потому, что он мой сын». Джо Байден считает, что главной целью процесса был именно он, хотя обвиняет в этом не следствие, а злостных республиканцев в Конгрессе, которые стали расследовать деяния Хантера Байдена еще в 2018 году. Однако все обвинения в политической мотивированности процесса здорово напоминают жалобы Дональда Трампа на то, что демократы преследуют его по политическим мотивам, а все процессы являются «охотой на ведьм». И, таким образом, независимые эксперты констатируют то единственное, что есть общее между Байденом и Трампом: оба говорят, что Министерство юстиции страны крайне политизировано. Но за признанием этого удивительного факта скрывается огромная концептуальная разница. Сразу после того, как Байден объявил о помиловании сына, Трамп в социальной сети Илона Маска Х сделал поистине фантастическое сравнение между Хантером и теми экстремистами, которые 6 января 2021 года захватили Капитолий. «Распространяется ли помилование Хантера на J-6 заложников, которым предстоит провести годы в тюрьме?», - спрашивает Трамп. «Заложниками» он называет преступников, которые вторглись в Капитолий с намерением повесить тогдашнего спикера палаты Представителей Нэнси Пелоси. Избранный президент объявил, что после вступления в должность он всех их помилует.

Нация также ожидает, что после инаугурации Трамп помилует и самого себя. Два процесса против него - в подстрекательстве к мятежу в январе 2021 года и незаконном хранении секретных документов во флоридском доме в Мар-ла-Лаго, как мы уже писали, были прекращены после его победы на выборах (кто осмелится противостоять широкому народному волеизъявлению?). Однако для пущей убедительности Трамп все равно объявит себя невиновным для того, чтобы полностью отмыться перед историей. И, таким образом, два преступника будут поставлены на одну доску - сын президента Хантер Байден, который признал себя виновным, и бывший президент Дональд Трамп, который пытался совершить государственный переворот, отменить результаты выборов и продлить свое пребывание у власти, но виновным себя не признает. В истории с помилованием Хантера есть еще один момент, мимо которого не пройти. «Pardon» всеобъемлющий, он распространяется на все правонарушения, которые Хантер совершал, или те, о которых неизвестно на период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года. В этом есть некоторый нюанс. Республиканцы вели свое расследование против сына президента в первую очередь не из-за его нелегальной покупки револьвера или неуплаты налогов, а из-за работы на украинскую энергетическую компанию Burisma, которую Хантер Байден начал, когда президентом США был Барак Обама, а вице-президентом, соответственно, Джо Байден. Политические противники настаивают, что покровительство отца позволяло сыну нелегально обогащаться. Нельзя не признать, что Хантер все эти годы был ахиллесовой пятой для своего отца. Но теперь, после помилования, уже невозможно будет докопаться до всех возможных нарушений, которые совершил непутевый сынок.

Сэмуэль Моррисон, юрист, который в течение 13 лет работал в управлении по помилованию Министерства юстиции, говорит, что он не может ни с чем сравнить пардон Байдена кроме как с помилованием Ричарда Никсона Джеральдом Фордом, который пришел ему на смену. Тогда Форд также очертил срок прощения Никсона во весь период президентства последнего. Никсон признал свою вину, и его вряд ли бы стали судить. Сейчас другая историческая— можно сказать, уникальная обстановка. Если бы Байден не объявил прощения своему сыну, сатрапы Трампа просто растерзали бы его. Объявление о помиловании состоялось на следующий день после того, как Трамп сообщил о своем назначении рьяного лоялиста индийских кровей Кэша Пателя на пост директора ФБР. В прошлом году Патель заявил: «Это дело (Хантера Байдена) нанесло самый большой ущерб институту юстиции, который я когда-либо видел в своей жизни». Нет никаких сомнений, что, если бы Хантер не получил помилование от суда, Патель совместно с другой протеже Трампа Пэм Бонди, которую тот прочит в должность генпрокурора США, засадил бы сына ненавистного им Байдена за решетку до конца его жизни.