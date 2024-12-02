Баку и Москва займутся проблемой обмеления Каспия

Президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провести совместную работу над предотвращением обмеления Каспийского моря.

«После поездки в Баку мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем [Алиевым], что мы вместе поработаем на эту тему, я уже дал поручение правительству Российской Федерации подготовить соответствующую программу действий», - рассказал Путин на встрече с молодыми учеными.

Он отметил, что данный вопрос также поднимался на недавней встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Всех беспокоит обмеление Каспия. Конечно, нужно обратить [внимание] на те виды животных, которые страдают от этого очевидно и заметно. В целом это большая проблема», - сказал российский лидер.

Путин указал, что нельзя допустить, чтобы Каспий повторил судьбу Аральского моря, где сейчас осталась «только соль».