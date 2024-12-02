Генерал КСИР на помощь Асаду

На фоне боевых действий на северо-западе Сирии Корпус стражей исламской революции (КСИР) отправил в Сирию одного из своих высокопоставленных командиров - генерала Джавада Гаффари, сообщается в соцсетях.

Гаффари возглавлял операции в Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, сосредотачивая свои усилия в регионе Алеппо. В ноябре 2021 года Гаффари был отстранен от должности командующего подразделением «Кудс» КСИР в Сирии.

Иранские власти, включая президента Масуда Пезешкиана, уже подтвердили свою готовность оказывать Сирии «всестороннюю поддержку для ликвидации терроризма».

Ранее социальные сети опубликовали видеозаписи, на которых видна колонна с десятками автомобилей, направляющихся из Ирака в Сирию. Утверждается, что это боевики проиранских милиций из Ирака прибыли в Сирию для поддержки армии Асада в борьбе с повстанцами.