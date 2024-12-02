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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

Генерал КСИР на помощь Асаду

2 декабря 2024, 22:40 1600

На фоне боевых действий на северо-западе Сирии Корпус стражей исламской революции (КСИР) отправил в Сирию одного из своих высокопоставленных командиров - генерала Джавада Гаффари, сообщается в соцсетях.

Гаффари возглавлял операции в Сирии в начале гражданской войны в 2011 году, сосредотачивая свои усилия в регионе Алеппо. В ноябре 2021 года Гаффари был отстранен от должности командующего подразделением «Кудс» КСИР в Сирии.

Иранские власти, включая президента Масуда Пезешкиана, уже подтвердили свою готовность оказывать Сирии «всестороннюю поддержку для ликвидации терроризма».  

Ранее социальные сети опубликовали видеозаписи, на которых видна колонна с десятками автомобилей, направляющихся из Ирака в Сирию. Утверждается, что это боевики проиранских милиций из Ирака прибыли в Сирию для поддержки армии Асада в борьбе с повстанцами. 

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Генерал КСИР на помощь Асаду
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2 декабря 2024, 22:40 1601
Протурецкая армия пошла на бастион РКК
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2 декабря 2024, 23:10 7402
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