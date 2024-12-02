Перемирие на грани срыва: Нетаньяху обвиняет «Хезболлу» и обещает жесткий ответ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проиранское ливанское движение «Хезболла» допустило серьезное нарушение режима прекращения огня, которое не останется без ответа.

«Огонь, который движение «Хезболла» открывало по Мазарии-Шабъе, является серьезным нарушением огня, и Израиль решительно ответит», - приводит The Times of Israel слова премьера.

«Мы решительно настроены на соблюдение перемирия и на ответные действия в случае любых нарушений со стороны «Хезболлы». Небольшие нарушения будут считаться крупными», - разъяснил Нетаньяху.

Мазария-Шабъа расположена в северной части Голанских высот.

Ранее в понедельник «Хезболла», впервые после заключения с Израилем соглашения о прекращении огня, объявило об атаке на позиции израильской армии в районе приграничной ливанской деревни Кфар-Шуба на юго-востоке Ливана. В движении отметили, что их действия стали ответом «на неоднократные нарушения израильским врагом соглашения о прекращении огня».

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу на прошлой неделе. По его условиям, израильская армия будет поэтапно уходить с территории Ливана и оставляет за собой право наносить удары по боевикам «Хезболлы», если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.