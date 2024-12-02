США передадут Украине ракеты, мины и еще много чего
Соединённые Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него войдут ракеты для пусковых установок HIMARS, системы противодействия беспилотникам и противопехотные мины, сообщает Associated Press.
С помощью мин Украина рассчитывает замедлить российское контрнаступление в Курской области, рассказывает агентство.
Источники издания не уточняют, будут ли в новом пакете тактические ракеты ATACMS.
Общая стоимость пакета оценивается в $725 млн, сообщало ранее Reuters. На фоне опасений сокращения военной помощи Украине со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа действующий президент Джо Байден планирует распределить до истечения полномочий все средства, уже выделенные Украине Конгрессом.