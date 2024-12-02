USD 1.7000
EUR 1.7890
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
Новость дня
Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

США передадут Украине ракеты, мины и еще много чего

2 декабря 2024, 23:24 510

Соединённые Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него войдут ракеты для пусковых установок HIMARS, системы противодействия беспилотникам и противопехотные мины, сообщает Associated Press.

С помощью мин Украина рассчитывает замедлить российское контрнаступление в Курской области, рассказывает агентство.

Источники издания не уточняют, будут ли в новом пакете тактические ракеты ATACMS.

Общая стоимость пакета оценивается в $725 млн, сообщало ранее Reuters. На фоне опасений сокращения военной помощи Украине со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа действующий президент Джо Байден планирует распределить до истечения полномочий все средства, уже выделенные Украине Конгрессом.

Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
2 декабря 2024, 23:53 269
Перемирие на грани срыва: Нетаньяху обвиняет «Хезболлу» и обещает жесткий ответ
Перемирие на грани срыва: Нетаньяху обвиняет «Хезболлу» и обещает жесткий ответ
2 декабря 2024, 22:51 982
Генерал КСИР на помощь Асаду
Генерал КСИР на помощь Асаду
2 декабря 2024, 22:40 1602
Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Протурецкая армия пошла на бастион РКК фото; видео; обновлено 21:05
2 декабря 2024, 21:05 16334
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
2 декабря 2024, 22:15 2861
Рано списывать Асада
Рано списывать Асада главная тема; все еще актуально
2 декабря 2024, 13:25 5935
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси о развитии ситуации; обновлено 23:10
2 декабря 2024, 23:10 7402
Эрдоган в поддержку целостности Сирии
Эрдоган в поддержку целостности Сирии
2 декабря 2024, 20:53 2733
Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой
Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой
2 декабря 2024, 20:45 5495
Прогноз российского олигарха: Путин не согласится... А Россия может применить ядерное оружие
Прогноз российского олигарха: Путин не согласится... А Россия может применить ядерное оружие
2 декабря 2024, 20:25 4192
На фоне протестов обвалилась валюта Грузии
На фоне протестов обвалилась валюта Грузии
2 декабря 2024, 19:50 3419

ЭТО ВАЖНО

Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
2 декабря 2024, 23:53 269
Перемирие на грани срыва: Нетаньяху обвиняет «Хезболлу» и обещает жесткий ответ
Перемирие на грани срыва: Нетаньяху обвиняет «Хезболлу» и обещает жесткий ответ
2 декабря 2024, 22:51 982
Генерал КСИР на помощь Асаду
Генерал КСИР на помощь Асаду
2 декабря 2024, 22:40 1602
Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Протурецкая армия пошла на бастион РКК фото; видео; обновлено 21:05
2 декабря 2024, 21:05 16334
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
2 декабря 2024, 22:15 2861
Рано списывать Асада
Рано списывать Асада главная тема; все еще актуально
2 декабря 2024, 13:25 5935
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси о развитии ситуации; обновлено 23:10
2 декабря 2024, 23:10 7402
Эрдоган в поддержку целостности Сирии
Эрдоган в поддержку целостности Сирии
2 декабря 2024, 20:53 2733
Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой
Зеленский послал Россию на три буквы. Нервный ответ Захаровой
2 декабря 2024, 20:45 5495
Прогноз российского олигарха: Путин не согласится... А Россия может применить ядерное оружие
Прогноз российского олигарха: Путин не согласится... А Россия может применить ядерное оружие
2 декабря 2024, 20:25 4192
На фоне протестов обвалилась валюта Грузии
На фоне протестов обвалилась валюта Грузии
2 декабря 2024, 19:50 3419
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться