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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана
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Сирийские повстанцы захватили и штаб Рабочей партии Курдистана

С Асада хотели снять санкции. Иран знает, какой ценой

2 декабря 2024, 23:40 377

США и Объединенные Арабские Эмираты в последние месяцы обсуждали возможность отмены санкций против президента Сирии Башара Асада, чтобы «вбить клин» между ним и Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на американские, сирийские и ливанские источники, а также двух иностранных дипломатов.

Сирия находится под санкциями США с 2011 года, когда в стране началась гражданская война. Пять источников заявили, что условием снятия санкций может стать «отдаление» Асада от Тегерана и перекрытие канала поставок оружия ливанской «Хезболле».

Башар Асад встречается с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Дамаске

Собеседники агентства рассказали, что переговоры активизировались в связи с истечением 20 декабря действия санкций в отношении Асада в рамках «закона Цезаря». Эта мера подразумевает ограничения для тех, кто оказывает поддержку Асаду или сирийским компаниям. По данным источников Reuters, часть дискуссий была сосредоточена на том, чтобы не продлевать эти санкции.

По словам собеседников агентства, обсуждения велись до начала наступления сирийских повстанцев, которые захватили город Алеппо впервые с 2016 года и продвигаются в провинциях Идлиб и Хама. Источники Reuters называют эскалацию сигналом слабости союза Сирии и Ирана, которую США и Эмираты «стремятся использовать в своих интересах».

По словам высокопоставленного регионального дипломата, проинформированного Тегераном, Иран осведомлен о «закулисных усилиях некоторых арабских стран изолировать Иран... путем отдаления Сирии от Тегерана», которые связаны с предложением США о возможном смягчении санкций. Собеседник Reuters добавил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи передал Асаду послание: «Не забывай прошлое». «Это послание послужило напоминанием Асаду о том, кто его истинные союзники», — сказал дипломат.

Американский источник Reuters, знакомый с вопросом, сказал, что возможное смягчение санкций одновременно с атаками Израиля по союзникам Ирана (палестинское исламистское движение ХАМАС и ливанская «Хезболла») дает возможность применить «метод кнута и пряника» для разрушения союза Дамаска с Тегераном. Для этого используются и другие меры, помимо смягчения санкций США, пишет агентство. Иностранный дипломат, базирующийся в одной из стран Персидского залива, рассказал, что ОАЭ и Саудовская Аравия в последние месяцы предлагали Асаду «финансовые стимулы» для разрыва отношений с Ираном, заявив, что они не могли быть приняты без координации с США. В частности, Абу-Даби пообещал выделить средства на восстановление инфраструктуры Сирии, сообщил ливанский собеседник Reuters.

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