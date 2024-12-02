Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил «настоящим адом» ответственным за удержание заложников в секторе Газа, если сделка о прекращении огня и их возвращении не будет заключена до его инаугурации.

«Все говорят о заложниках, которых так жестоко и бесчеловечно удерживают на Ближнем Востоке вопреки желанию всего мира. Но это лишь разговоры, не подкрепленные делом», – пишет Трамп.

Избранный президент США заявляет, что это сообщение в соцсети Truth должно послужить предупреждением. «Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года - дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, в регионе разверзнется настоящий ад, и те, кто несет ответственность за это преступление против человечности, заплатят за это», – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что по виновным в этом преступлении будет нанесен самый сильный удар за всю историю США. Пост заканчивается словами: «Освободите заложников сейчас!»