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Протурецкая армия пошла на бастион РКК
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Врешь, не возьмешь!

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
00:24 1289

Сейчас эксперты тратят много времени на предположения о том, где и как Дональд Трамп откорректирует или вообще изменит внешнюю политику своего предшественника. Но есть одно направление, в отношении которого ни у кого сомнений нет. Так же, как и Джо Байден, Трамп будет прилагать все усилия, чтобы Китай не мог на равных конкурировать с Америкой в области IT-технологий. Штаты хотят уйти в такой отрыв, который будет для ближайшего, но все еще сильно отстающего преследователя непреодолимым.

По сообщению Reuters, США вводят большой пакет ограничений, призванных подорвать возможности промышленного производства полупроводников в Китае. Под санкции попадет экспорт 140 компаний. Будут запрещены поставки в Китай чипов высокой пропускной способности, которые используются при обучении искусственного интеллекта, дополнительные к прошлым запреты на еще 24 инструмента для производства микросхем и три программных средства.

США вводят большой пакет ограничений, призванных подорвать возможности промышленного производства полупроводников в Китае

В частности, пострадают компании, сотрудничающие с китайской компанией Huawei Technologies, ведущей в развитии и производстве передовых микросхем в Китае: Swaysure Technology Co., Qingdao SiEn и Shenzhen Pensun Technology Co.  

Среди компаний, которых коснутся запреты, производители оборудования для микросхем Naura Technology Group, Piotech и SiCarrier Technology. Экспортные ограничения коснутся в том числе оборудования для производства микросхем, изготовленного в Сингапуре и Малайзии. Но определенным образом пострадают и американские компании, такие как Lam Research, KLA и Applied Materials, а также голландский производитель уникального оборудования для печатания микрочипов ASM International.

Это уже третий пакет санкций против китайского IT-сектора за последние три года. Можно даже не сомневаться, не последний.

Все это делается под предлогом лишения Китая доступа к технологиям и производственным возможностям, которые могут быть использованы для развития искусственного интеллекта в военных целях или угрожать национальной безопасности США.

Возможно, у Пекина было бы еще несколько лет, чтобы тихо подкрасться к топовым позициям в глобальной экономике, но Путин своим опасным стартом переполошил всех гораздо раньше и заставил принимать профилактические меры в самых чувствительных высокотехнологических областях

И, в принципе, это так и есть. Увлекшись возможностями огромного китайского рынка, американские и, шире, западные компании провели, по сути, ускоренное обучение конкурентов новым технологиям, которые имеют самый прямой выход на военное применение. И если об этом мало думали, пока Китай был беден и слаб, то теперь, когда он превратился в мирового промышленного и военного гиганта, ошибка стала наглядной, и ее теперь постараются как-то исправить. Будет непросто.

Нужно сказать, такой интенсивной охоте на свою IT-индустрию со стороны Штатов Китай в значительной мере должен быть благодарен России. Ее активное антизападничество последних лет, шантаж Европы отключением газа на фоне военной агрессии в Украине, заставили Запад по-другому посмотреть на своих торговых партнеров из проблемных стран, и Китай тут на первом месте: зависимость от него стала по-настоящему тревожащей, а угроза проигрыша в конкурентной борьбе вовсе не иллюзорной.

Возможно, у Пекина было бы еще несколько лет, чтобы тихо подкрасться к топовым позициям в глобальной экономике, но Путин своим опасным стартом переполошил всех гораздо раньше и заставил принимать профилактические меры в самых чувствительных высокотехнологических областях. И тут примирения не будет.

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