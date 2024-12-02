Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане

Согласно сообщению Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), помимо официальных лиц в мероприятии приняли участие представители учреждений и организаций, работающих в различных сферах экономики, в том числе в сельском хозяйстве, машиностроении, нефтехимии, банковском деле, логистике и других сферах.

Выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил развитие сотрудничества между двумя странами, важность механизма партнерства Азербайджано-Российского делового совета в контексте диверсификации экономических и торговых отношений.

Самед Гурбанов, проинформировавший о деятельности Азербайджано-Российского делового совета, рассказал о его работе, проводимой в направлении развития торговых и деловых связей между двумя странами и поддержке интересов азербайджанского бизнес-сообщества.

Согласно повестке дня заседания были проведены выборы в правление Совета. Председателем правления Азербайджано-Российского делового совета стал Эмин Агаларов, учредитель компании Agalarov Development; заместителями председателя избраны исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор ООО Nardaran Invest Гамбар Бененярлы.

Эмин Агаларов отметил важность деятельности Совета в направлении активизации бизнес-диалога между предпринимателями и расширения возможностей партнерства для деловых кругов Азербайджана и России.

Самеду Гурбанову была вручена Почетная грамота за вклад в развитие экономических отношений между Азербайджаном и Россией.