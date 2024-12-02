Как Китаю не проиграть Западу войну?

Китай сумел опередить в технологической гонке развитые страны Запада. Которые, в свою очередь, всячески препятствуют этому, обвиняя Пекин в субсидировании технологических предприятий, а также в использовании государством других незаконных методов, нарушающих правила здоровой конкуренции. Об одном из таких методов сообщила на днях влиятельная американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Китайские компании переманивают западных инженеров, предлагая квалифицированным специалистам из США и Евросоюза зарплату в тройном размере. В частности, газета рассказала о том, как в 2023 году сотрудники германской компании Zeiss SMT, специализирующейся на производстве полупроводников, получили от китайского производителя электроники Huawei предложение переехать на работу в КНР, где их оклад будет в три раза больше, чем в ФРГ.

Тогда это предложение спровоцировало расследование внешнеполитической разведки ФРГ, которое, кстати, продолжается по сей день, поскольку существует риск, что Huawei, возможно, получил доступ к интеллектуальной собственности немецких концернов. О причинах подкупа западных специалистов компаниями КНР догадаться нетрудно. Стратегия КНР по привлечению кадров стала ответом на решение стран Запада ограничить Пекину доступ к своим технологиям. Указывается также, что в ближайшие годы Китай может сосредоточиться на поиске специалистов в области полупроводников и искусственного интеллекта. Отметим также, что КНР ищет продвинутых специалистов и доступ к новым технологиям не только на Западе. Так, власти Южной Кореи уже ужесточили наказания для тех, кто передает Китаю данные о секретных проектах. В стране ведется сразу несколько расследований, связанных с использованием КНР технологий южнокорейских компаний. Одно из таких дел открыто в отношении бывшего генерального директора супергиганта Samsung, передавшего китайцам чертежи для строительства завода по производству чипов-подражателей.

США и ЕС пока официально не вводят ограничения на переманивание Китаем сотрудников своих технологических фирм. Однако западные спецслужбы уже выразили обеспокоенность в связи с получением Пекином доступа к ключевым западным технологиям, в частности к нидерландскому производителю литографического оборудования компании ASML. Как заявил в октябре генеральный директор ASML Кристоф Фуке, в компании ожидают усиления давления со стороны США, направленного на ограничение экспорта в Китай. Ранее Нидерланды уже запретили продажу в КНР новейшего литографического оборудования, а чуть позже ввели ограничения на экспорт и менее продвинутых технологий. Вашингтон же, как известно, официально добивается ограничения на экспорт в КНР как нидерландских, так и японских полупроводников. Отметим, что «полупроводниковая война» между США и КНР началась не сегодня. Вашингтон начал вводить ограничения на экспорт полупроводников в КНР еще в октябре 2022 года, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Власти США опасаются, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире по производству соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Гааге с просьбой присоединиться к антикитайским мерам. В свою очередь, Пекин резко выступает против принимаемых США мер, вынуждающих нидерландские компании сворачивать сотрудничество с партнерами из Поднебесной.