Левые угрожают правительству Макрона

Французская левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула от имени левого блока партий «Новый народный фронт» вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в связи с принятием законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год.

Голосование по вотуму недоверия состоится завтра, 3 декабря. Если за него проголосует большинство депутатов (289 из 577), правительство уйдет в отставку.