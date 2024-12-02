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Левые угрожают правительству Макрона

00:43 299

Французская левая партия «Непокорившаяся Франция» выдвинула от имени левого блока партий «Новый народный фронт» вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье в связи с принятием законопроекта о бюджете соцстрахования на 2025 год.

Голосование по вотуму недоверия состоится завтра, 3 декабря. Если за него проголосует большинство депутатов (289 из 577), правительство уйдет в отставку.

О том, что левая оппозиция выдвигает вотум недоверия, сообщила лидер фракции «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано. По ее словам, которые приводит BFMTV, депутаты будут добиваться отставки президента Эммануэля Макрона.

2 декабря Мишель Барнье представил парламенту проект бюджета соцстрахования на 2025 год. Проект был принят с использованием статьи 49.3 Конституции, позволяющей принять закон без обсуждения в парламенте. Согласно указанной статье, проект считается принятым, если в течение последующих 24 часов не будет вынесена резолюция порицания (вотум недоверия Национального собрания правительству Франции). Вынесение такой резолюции в силу статьи 50 Конституции влечет отставку правительства.

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