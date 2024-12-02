Армения готова сотрудничать с МУС

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом по соблюдению международно-правовых норм и обеспечению верховенства права, заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян на встрече с председателем МУС Томоко Аканэ в Гааге.

Кроме того, министр и председатель МУС обсудили то, как Армения будет согласовывать национальное законодательство с положениями Римского статута. Это нужно для «урегулирования процедурных аспектов сотрудничества с судом», отметили в пресс-службе МИД Армении.