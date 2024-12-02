Пезешкиан анонсировал скорую встречу с Путиным
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшем будущем».
В понедельник, 2 декабря, между лидерами стран состоялся телефонный разговор, они обсудили обострившуюся в Сирии ситуацию, сообщили в Кремле.
Ранее иранский президент поговорил по телефону с Башаром Асадом.
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