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Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Новость дня
Протурецкая армия пошла на бастион РКК

Пезешкиан анонсировал скорую встречу с Путиным

00:53 257

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным «в ближайшем будущем».

В понедельник, 2 декабря, между лидерами стран состоялся телефонный разговор, они обсудили обострившуюся в Сирии ситуацию, сообщили в Кремле.

Ранее иранский президент поговорил по телефону с Башаром Асадом.

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