Переходит в наступление и проамериканская армия

Режим Башара Асада получил сокрушительный удар в результате неожиданного наступления исламских группировок, возглавляемых «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Отступление сирийских правительственных войск в Хаме спровоцировало масштабный кризис на линии фронта, охватывающей территорию от Алеппо до южного Идлиба. Особенно трагично сложилась ситуация для населения севернее Алеппо - городков Нубболь и Захраа. Шиитское ополчение едва успело эвакуировать их жителей, которые в панике были вынуждены покинуть свои дома, оставив имущество.

Вынужденная эвакуация гражданского населения произошла на фоне массового отхода сирийской армии и союзных подразделений. Оборону на этом участке фронта обеспечивали силы 30-й дивизии сирийской республиканской гвардии, а также подразделения, подконтрольные Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Среди них - подразделения ливанской «Хезболлы», афганского «Фатимиюна» и пакистанского «Зейнабиюна». Однако большая их часть была передислоцирована в Сирийскую пустыню для борьбы с активизировавшимися ячейками группировки «Исламское государство». Ослабление линии обороны режима Асада усугубили удары ВВС Израиля, в том числе, по районам, прилегающим к Алеппо. На севере провинции Хама ситуация частично стабилизировалась, благодаря прибытию подкреплений. Сирийские войска предпринимают попытки переломить ход боев с группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам». Однако вернуть в сложившейся ситуации потерянные территории, особенно Алеппо, для войск Асада в настоящее время маловероятно, поскольку в руки оппозиционных группировок попало большое количество трофейного вооружения, включая танки и средства противовоздушной обороны. С другой стороны, мотивация правительственных сил защищать Асада также невысока. После того, как семья Асада в 2020 году закрепила за собой преимущество в гражданской войне и вытеснила оппозицию на север страны, она сосредоточила в своих руках все доходные сферы бизнеса. И пока коррупция усиливалась, положение населения на подконтрольных режиму территориях становилось все хуже. Эта ситуация, безусловно, оказывает негативное влияние на деморализованную армию режима, которая за тринадцать лет гражданской войны понесла тяжелые потери.

Таким образом, Асад в данный момент может остановить и оттеснить силы оппозиции только благодаря военной поддержке России и Ирана. И поскольку происходящее в Сирии несет для России риск серьезного геополитического поражения, Москва, вероятно, уже в ближайшее время постарается организовать для армии Асада поставки вооружений. Однако, как уже отмечалось, одной лишь военной помощи будет недостаточно. Поскольку нет гарантии, что деморализованные войска Асада не бросят полученное оружие и не обратятся в бегство. Как сообщается, после разгрома сил Асада, а также российских спецподразделений и иранских «прокси» в окрестностях Алеппо, Москва сменила командующего российской группировкой в Сирии, назначив вместо генерал-лейтенанта Сергея Киселя генерал-полковника Александра Чайко, который уже командовал российскими силами в Сирии с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года, а также с февраля по июнь 2021 года. На данный момент, любая военная помощь России Асаду может быть оказана только за счет сокращения сил, задействованных в Украине. С одной стороны, Россия стремится нарастить темпы наступления на украинском фронте, укрепив свои позиции до того, как Дональд Трамп официально вернется в Белый Дом. А с другой, существует риск того, что режим Асада, являющийся форпостом России на Ближнем Востоке, зашатается, и Москва будет вынуждена отправить в Сирию боевые самолеты, военную технику и личный состав, чтобы спасти его.

Но при таком повороте событий возникает резонный вопрос - а хватит ли российской военной поддержки для возвращения Асадом утраченных территорий и восстановления статус-кво? Откровенно говоря, это выглядит весьма сомнительно. Что же касается Ирана, то, судя по опубликованным в интернете кадрам, в данный момент значительные подразделения Корпуса стражей исламской революции, базирующиеся на севере Ирака, направляются на помощь режиму Асада. Речь идет о подразделениях КСИР, ранее участвовавших в борьбе с ИГИЛ в Сирии. В то же время следует признать, что возможности Ирана и его «прокси» для поддержки Асада, весьма ограничены. И, прежде всего, потому, что «ось сопротивления» на Ближнем Востоке заметно ослабла под ударами Израиля. Кроме того, война в Сирии имеет также религиозный характер, и прибытие шиитских боевиков из Ирака для помощи Асаду лишь усилит мотивацию суннитских племен в Сирии продолжать борьбу против алавитского режима в Дамаске. Однако нужно отметить и то, что у «Хайат Тахрир аш-Шам» и его лидера, Абу Мухаммеда аль-Джулани, возможности для продолжения молниеносных атак на данный момент исчерпаны. До недавних событий под командованием аль-Джулани находилось около 20 тысяч боевиков. Если учесть, что наступление на Алеппо поддержали еще несколько мелких группировок, входящих в состав «Сирийской национальной армии», поддерживаемой Турцией, то их численность могла достичь максимум 25 тысяч. И чтобы удерживать контроль над захваченным Алеппо и другими территориями, «Хайат Тахрир аш-Шам» придется задействовать значительную часть своих сил. Из чего следует, что у аль-Джулани остается меньше войск для продолжения наступления. Вероятно, он сосредоточит усилия на укреплении уже занятых позиций и мобилизации дополнительных сил из числа местного населения для усиления своей армии. Таким образом, сейчас Асада спасает не Путин, а сам аль-Джулани, хотя и временно.

Следует отметить, что на «освобожденных» территориях боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» ведут себя по приказу аль-Джулани весьма сдержанно: не устраивают расправ над сторонниками режима и пленными, не занимаются грабежами. Это указывает на попытки привлечь на свою сторону часть сторонников режима Асада, что позволит аль-Джулани обеспечить в перспективе контроль за Дамаском. Похожую тактику использовали талибы в Афганистане, что позволило им добиться лояльности значительной части правительственных войск и переманить их на свою сторону. Если Асад не сможет быстро вернуть утраченные территории, это может привести к новой волне восстаний на других подконтрольных Дамаску территориях. Недавние события создали впечатление, что режим Асада слабее, чем казалось, и это вдохновляет недовольных режимом на активные действия. Если оппозиционные группировки, обладающие теперь значительным количеством военных трофеев, начнут новое наступление, а к аль-Джулани присоединятся новые сторонники, все это может стать искрой, способной разжечь пламя восстаний на территориях, находящихся под контролем режима. Как известно, второй по величине территорией в Сирии после зон, подконтрольных силам Асада, управляют курды, то есть, «Сирийские демократические силы» (СДС), ядро которых составляют отряды ОНС - сирийское крыло РПК, поддерживаемое США. В сложившейся сегодня ситуации «Сирийской национальной армии» (СНА), находящейся под прямым покровительством Турции, удалось воспользоваться моментом и захватить город Тель-Рифат, «оторвав кусок» территории, находящейся под контролем курдов. Планы Турции по созданию 30-километровой буферной зоны вдоль границы, очищенной от подразделений курдской PПК, пока сдерживаются «желтым поясом» между городами Кобани и Манбидж. (См. карту, – ред.). Турция неоднократно заявляла о готовности начать новые трансграничные операции для захвата этих территорий и размещения там своих союзников, чему до сих пор препятствовали геополитические условия в регионе.

Сейчас, когда организация «Хайат Тахрир аш-Шам», к которой Турция относится в целом толерантно, захватил Алеппо и пытается продвинуться в направлении Хамы и российской базы Хмеймим, «Сирийская национальная армия» может воспользоваться ситуацией и атаковать курдские районы. Ее целью могут стать Кобани, Тель-Абьяд, Расулайн и другие населенные пункты, что позволит Турции завершить формирование 30-километровой буферной зоны вдоль своей границы. В то же время, это вряд ли возможно без начала новой военной операции турецкой армии на севере Сирии. Что касается курдов, то они могли бы использовать ослабление режима Асада и потерю Алеппо, чтобы расширить свои территории, включая попытку захватить Дейр-эз-Зор. Однако пока неизвестно, как именно курды намерены действовать в новых условиях. Скорее всего, их основные усилия будут направлены на удержание под своим контролем Кобани и других ключевых районов. В условиях текущей турбулентности в Сирии важно учитывать и те группировки, которые выступают против режима Асада и контролируют небольшой участок территории на границе с Иорданией. Эти силы, поддерживаемые США и их союзниками, представляют собой преимущественно светские группировки, сформированные из бывших офицеров и солдат сирийской армии, а также бывших баасистов. Объединенные под «брендом» «Сирийской свободной армии» (ССА), эти оппозиционные силы в начале конфликта представляли собой авангард борьбы против Асада. Однако впоследствии они потерпели поражение в сражениях с ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» (ныне «Хайат Тахрир аш-Шам»), а также с силами Асада и иранскими прокси, что вынудило их ограничиться небольшим участком территории на границе с Иорданией.