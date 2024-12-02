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Протурецкая армия пошла на бастион РКК
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Протурецкая армия пошла на бастион РКК

«Тайна» чемодана Шольца: канцлер Германии не выпускал его из рук

01:09 507

Как уже сообщалось, 2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты обратили внимание, что Шольц вышел из вагона поезда, держа в руках серебристый чемодан.

В сети появилось множество предположений насчет «таинственного» чемодана: некоторые предположили, что в нем термос с кофе и бутерброды. Другие – что просто черный портфель, который Шольц любит носить с собой.

На совместной пресс-конференции с президентом Украины журналистка спросила Шольца, что в чемодане. «Насколько подробно вы хотите это знать?» - спросил канцлер в ответ, сообщив, что «по большей части речь идет о дорожных принадлежностях, белье и еще некоторых вещах, которые нужны».

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