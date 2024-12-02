Посол Грузии в Чехии подала в отставку

«Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны на протяжении почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, одновременно защищая ее суверенитет и территориальную целостность. Я остаюсь преданной будущему Грузии в ЕС!» - цитирует «Эхо Кавказа» заявление Маисурадзе.

Ранее пять послов Грузии в разных странах подали в отставку на фоне протестов против решения об отказе от евроинтеграции, принятого 28 ноября. 1 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтвердил отставку посла Грузии в США Давида Залкалиани и заместителя министра иностранных дел Теймураза Джанджалия. По словам Кобахидзе, на Залкалиани «оказывалось давление».

30 ноября подали в отставку исполняющий обязанности посла Грузии в Италии Ираклий Векуа и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония, а также посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

29 ноября чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил об отставке на своей странице в Twitter.