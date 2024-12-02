«Послание из Киева Путину» от Шольца

В своем посте канцлер написал, что поддержка Украины со стороны Берлина не ослабеет: «Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется».

В то же время Шольц по-прежнему против быстрого приема Украины в НАТО и поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus, передает Deutsche Welle. На совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве канцлер ФРГ сказал, что путь Украины в НАТО был описан на саммитах организации в Вильнюсе и Вашингтоне, а потому в новых решениях «нет необходимости». DW напоминает, что на указанных мероприятиях было подтверждено, что Киев должен в итоге стать членом Альянса, но не были обозначены конкретные сроки.

На вопрос о ракетах Taurus Олаф Шольц сказал, что Германия поставляла и будет поставлять Киеву оружие. Однако, указал он, по некоторым системам вооружения у Берлина есть «особые оценки правильности их поставки», связанные как с дальностью поражения этого оружия, так и с необходимостью контроля его наведения на цель.