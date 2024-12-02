Госдеп обратился к Турции

Его спросили, какие рычаги есть у Вашингтона для урегулирования сирийского конфликта. «Вчера госсекретарь говорил с министром иностранных дел Фиданом», - сказал Миллер.

Миллер не стал раскрывать детали разговора. «Во всех наших беседах с представителями стран региона мы продолжаем призывать каждую страну использовать все имеющееся у нее влияние и добиваться прекращения эскалации, деэскалации. Мы не хотим, чтобы какая-либо страна пыталась воспользоваться ситуацией в Сирии, чтобы она пыталась воспользоваться нестабильностью в Сирии. Мы хотим, чтобы все страны использовали свое влияние, использовали свои рычаги воздействия, чтобы добиться прекращения эскалации, защиты гражданского населения и в конечном итоге продвижения политического процесса», - добавил Миллер, отвечая на многочисленные просьбы сообщить больше информации о переговорах глав двух внешнеполитических ведомств.

Дипломат добавил, что политика США в отношении сирийского президента Башара Асада не изменилась. В то же время он отказался уточнить, хочет ли Вашингтон, чтобы тот покинул свой пост, как ранее об этом неоднократно заявлялось.

Миллер назвал ложными распространяемые слухи о причастности США к произошедшему. «Мы, конечно, не поддерживаем эту организацию ни в каком виде, ни в какой форме. Я знаю различные слухи, которые ходили в социальных сетях, но в некоторых случаях люди, которые, вроде как, заслуживают доверия, утверждали, что мы где-то как-то стоим за этим нападением. Это ложь во всех отношениях, формах и проявлениях», - сказал Миллер.