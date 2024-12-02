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Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Новость дня
Протурецкая армия пошла на бастион РКК

Приговоренного к смерти рэпера освободили

02:25 425

Иранский рэпер Тумадж Салехи, приговоренный к смертной казни в апреле за поддержку антиправительственных протестов, освобожден из тюрьмы.

Британское издание «Гардиан» сообщило, что Салехи был приговорен иранским судом в апреле за поддержку правозащитной акции «Женщина, жизнь, свобода», состоявшейся два года назад.

В сентябре 2022 года иранская общественность возмутилась гибелью в полицейском участке молодой женщины Махсы Амини. Салехи был арестован в октябре того же года за публичные заявления в поддержку публичных протестов. Его песни осуждали угнетение и казни в Иране. В период заключения Салехи заявил, что подвергался пыткам, избиениям.

В июне 2024 года верховный суд Ирана, в результате постоянных общественных требований освободить его, отменил его смертный приговор, но отказался освободить его.

По словам Арезу Эгбали Бабади, двоюродной сестры Салехи, новость о его освобождении была встречена его семьей и сторонниками с «осторожным оптимизмом». «В то время как мы празднуем его свободу, мы никогда не забудем, что он не должен был проводить ни минуты в тюрьме лишь за то, что требовал свободы и человечности», — сказала она.

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