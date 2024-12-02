Британия и Франция обсуждают отправку войск в Украину

Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как заявил высокопоставленный чиновник НАТО, речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров. Обсуждение проходит на уровне отдельных столиц, не НАТО.

Разработка конкретных вариантов поддержки необходима также для обеспечения участия европейских союзников в мирных переговорах Украины и России при посредничестве администрации Дональда Трампа, сообщил «Радио Свобода» собеседник.