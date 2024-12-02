USD 1.7000
EUR 1.7890
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Новость дня
Протурецкая армия пошла на бастион РКК

Британия и Франция обсуждают отправку войск в Украину

03:09 64

Великобритания и Франция рассматривают возможность размещения своих войск в Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня на линии фронта. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как заявил высокопоставленный чиновник НАТО, речь идет о размещении военных на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров. Обсуждение проходит на уровне отдельных столиц, не НАТО.

Разработка конкретных вариантов поддержки необходима также для обеспечения участия европейских союзников в мирных переговорах Украины и России при посредничестве администрации Дональда Трампа, сообщил «Радио Свобода» собеседник.

Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Протурецкая армия пошла на бастион РКК фото; новое видео; обновлено 02:45
02:45 18000
Жесткий ответ Израиля
Жесткий ответ Израиля обновлено 01:23
01:23 2828
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 830
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 1998
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами новое дело
2 декабря 2024, 15:45 7125
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
00:33 3373
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси видео; о развитии ситуации; обновлено 00:17
00:17 9243
Что творится на турецко-сирийской границе?
Что творится на турецко-сирийской границе?
2 декабря 2024, 13:59 6191
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
2 декабря 2024, 23:53 2834
Генерал КСИР на помощь Асаду
Генерал КСИР на помощь Асаду
2 декабря 2024, 22:40 2550
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
2 декабря 2024, 22:15 5197

ЭТО ВАЖНО

Протурецкая армия пошла на бастион РКК
Протурецкая армия пошла на бастион РКК фото; новое видео; обновлено 02:45
02:45 18000
Жесткий ответ Израиля
Жесткий ответ Израиля обновлено 01:23
01:23 2828
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 830
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 1998
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами новое дело
2 декабря 2024, 15:45 7125
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
00:33 3373
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси
Противостояние между протестующими и полицией в Тбилиси видео; о развитии ситуации; обновлено 00:17
00:17 9243
Что творится на турецко-сирийской границе?
Что творится на турецко-сирийской границе?
2 декабря 2024, 13:59 6191
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
Трамп поставил ультиматум. Иначе на Ближнем Востоке будет «настоящий ад»
2 декабря 2024, 23:53 2834
Генерал КСИР на помощь Асаду
Генерал КСИР на помощь Асаду
2 декабря 2024, 22:40 2550
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
Путин: «Мы договорились с Ильхамом Гейдаровичем...»
2 декабря 2024, 22:15 5197
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться