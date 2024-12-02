Война не на жизнь. Все зависит от Анкары

В связи с заявлениями аналитиков о попытке госпереворота в Дамаске и возвращении оппозиционных сил в Алеппо и Хаму спустя восемь лет, события в Сирии приобрели дополнительную остроту. Параллельно с ослаблением режима Асада – оно происходит как из-за наступления оппозиции, так и вследствие внутренних конфликтов в правящей власти - обсуждаются и последствия происходящего для региона в целом, и для Турции – в частности.

Возвращение сирийской оппозицией Алеппо было воспринято, как стратегическая и психологическая победа противников правящего режима. Еще одна утраченная Асадом провинция, Хама, известная, как «город восстаний», в географическом плане считается ключевым регионом Сирии. Именно здесь в 2011 году вспыхнуло восстание против деспотичного режима. И именно в Хаме в далеком уже 1980 году начался мятеж против тогдашнего президента Сирии, Хафеза аль-Асада, приведший к событиям, которые вошли в история, как «Хамская резня». Хама также играет стратегически важную роль коридора, соединяющего Дамаск с такими прибрежными районами, как Латакия и Тартус. Что дало вооруженным формированиям оппозиции, захватившим дороги М4 и М5, потенциальную возможность перерезать через Хаму логистические линии режима. Отметим также, что продвижение оппозиции в Алеппо и Хаме уже вызвало столкновения в Дамаске, спровоцировавшие слухи о серьезных разногласиях в правящем режиме и даже о попытке госпереворота. Так, в районе Кфар-Суса имели место бои между Республиканской гвардией Сирии, поддерживаемой Россией, и 4-й сирийской дивизией который командует брат Башара Асада, Махир, получающий поддержку от Ирана.

По мнению политических аналитиков, экономика Сирии находится в критическом состоянии из-за многолетней гражданской войны, экономических санкций Запада и ожесточенной борьбы за ресурсы, развернувшейся между группировками внутри режима. Особую роль в ней играет 4-я дивизия Махира Асада, которая, благодаря контролю над сетями контрабанды, торговле людьми и транзиту наркотиков, укрепила свою экономическую независимость, чем вызывает открытое недовольство пророссийских сил и сторонников Башара Асада. Еще одним аспектом внутренней разобщенности режима является рост обеспокоенности среди суннитов и националистов из-за постоянного усиливающегося давления Ирана на режим. Многие политики и политологи, известные своей близостью к Башару Асаду, считают, что именно Иран препятствует достижению договоренностей между Дамаском и Анкарой. Турция — одна из тех стран, которая с особым вниманием наблюдает за событиями в Сирии в последние пять дней и одновременно, острее других ощущает их резонансность. Прежде всего, потому, что главные задачи Анкары, связанные с безопасностью ее южных границ, напрямую связаны с ситуацией в Сирии. Как известно, стратегической целью Турции в Сирийской Арабской Республике является предотвращение создания коридора террора вооруженными подразделениями РПК/ОНС. Всеми возможными способами Анкара пытается помешать формированию на севере Сирии автономных структур террористов РПК/ОНС. И в этом смысле Анкару, безусловно, устраивает продвижение оппозиции в Алеппо и Хаме, поскольку, по мнению наблюдателей, оно усиливает давление на террористов РПК/ОНС. Здесь следует учесть очень важный нюанс: несмотря на то, что курдов из РПК/ОНС поддерживают США, а режим Асада — Россия и Иран, все эти внешние игроки довольно часто применяют против Анкары тактику так называемой «игры в пас». Напомним в этой связи, что в 2014–2016 годах, в самый разгар гражданской войны в Сирии, режим Асада и террористическая организация ИГИЛ передали свои позиции в некоторых районах на севере страны… террористам РПК/ОНС. Которые тут же укрепились на границе с Турцией.

В ходе контртеррористических операций Анкары в 2018–2020 годах, целью которых было создание «зоны безопасности» на севере Сирии, подразделения РПК/ОНС отступили на другие позиции, при этом передав некоторые стратегически важные территории российским и правительственным силам. А в 2015 году вмешательство США в ответ на наступление ИГИЛ на Кобани (Айн аль-Араб) способствовало региональному усилению террористов РПК/ОНС. Так вот, по мнению экспертов, в этот раз, отступая из Алеппо, режим Асада применил аналогичную тактику, передав террористам РПК/ОНС стратегически важную зону аэропорта и еще несколько прилегающих к ней районов. Таким образом, режим Асада рассчитывал, что противостояние между организацией «Хайат Тахрир аш-Шам», признанной США террористической, и подразделениями РПК/ОНС может спровоцировать Вашингтон на вмешательство. Возможно, так бы все и было, но карты Асаду спутало участие в операциях против террористов РПК/ОНС отрядов «Сирийской национальной армии» (СНА), поддерживаемой Турцией. В результате СНА заблокировала дорогу Алеппо–Тель-Рифат и 1 декабря освободила Тель-Рифат от курдов. Сообщается, что подразделения СНА продолжают продвижение в направлении Манбиджа и планируют захват ключевых аэропортов вблизи Дейр-эз-Зора и Хашама, которые войска Асада передали террористам РПК/ОНС.

По мнению турецких политических аналитиков, продвижение «Сирийской национальной армии» может усилить позиции Турции как на поле боя, так и за столом переговоров. Тем более, что определенные признаки этого уже заметны. Так, всего через сутки после того, как силы оппозиции захватили Алеппо, из разных источников стали появляться сообщения о готовности Асада начать переговоры с Турцией без предварительных условий, хотя ранее сирийский диктатор неизменно отвергал предложения президента Эрдогана о нормализации сирийско-турецких отношений. Вслед за этим министр иностранных дел России Сергей Лавров связался со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, а 2 декабря глава МИД Ирана Аббас Аракчи, прилетевший в Дамаск с миссией поддержки правящего режима, отправился затем на переговоры в Анкару. Дальнейшее продвижение вооруженных сил оппозиции может ускорить также возвращение из Турции на родную землю сирийских беженцев, официальное число которых составляет 3,6 миллиона человек. Но если войскам Асада, поддерживаемым Россией и Ираном, удастся выстоять, то это может вызвать новую волну беженцев из Сирии в Турцию, что резко увеличит социальную и экономическую нагрузку на Анкару. А по мнению турецких оппозиционных аналитиков, такой сценарий вовсе не исключался и после захвата Алеппо. Чего, как мы видим, пока не происходит.