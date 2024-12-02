Хашд аш-Шааби не пошла на помощь Асаду
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Лидер иракского шиитского ополчения Хашд аш-Шааби Фалих Аль-Файяд, расквартированного в данное время в Мосуле, а также шиитских районах Ирака, опроверг сообщения о переброске иранцами подразделений этой прокси-армии в Сирию.
Об этом сообщает иракский телеканал Аль-Сумария.
Аль-Файад заявил, что в настоящее время бойцы ополчения сосредоточены на сирийско-иракской границе.
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