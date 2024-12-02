USD 1.7000
EUR 1.7890
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

Хашд аш-Шааби не пошла на помощь Асаду

04:28 170

Лидер иракского шиитского ополчения Хашд аш-Шааби Фалих Аль-Файяд, расквартированного в данное время в Мосуле, а также шиитских районах Ирака, опроверг сообщения о переброске иранцами подразделений этой прокси-армии в Сирию.

Об этом сообщает иракский телеканал Аль-Сумария.

Аль-Файад заявил, что в настоящее время бойцы ополчения сосредоточены на сирийско-иракской границе.

Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 18573
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 1035
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 2383
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары продолжение главной темы
03:28 647
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию видео; о развитии ситуации; обновлено 04:09
04:09 9864
Переходит в наступление и проамериканская армия
Переходит в наступление и проамериканская армия наша панорама
00:59 2706
Ценности для президента — роскошь, у него — семья
Ценности для президента — роскошь, у него — семья главная тема
2 декабря 2024, 21:50 4277
Жесткий ответ Израиля
Жесткий ответ Израиля обновлено 01:23
01:23 3264
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами новое дело
2 декабря 2024, 15:45 7284
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
00:33 4116
Что творится на турецко-сирийской границе?
Что творится на турецко-сирийской границе?
2 декабря 2024, 13:59 6266

ЭТО ВАЖНО

Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 18573
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 1035
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 2383
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары продолжение главной темы
03:28 647
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию видео; о развитии ситуации; обновлено 04:09
04:09 9864
Переходит в наступление и проамериканская армия
Переходит в наступление и проамериканская армия наша панорама
00:59 2706
Ценности для президента — роскошь, у него — семья
Ценности для президента — роскошь, у него — семья главная тема
2 декабря 2024, 21:50 4277
Жесткий ответ Израиля
Жесткий ответ Израиля обновлено 01:23
01:23 3264
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами
Азербайджан продолжает сотрясать скандал с невозвращенными миллионами новое дело
2 декабря 2024, 15:45 7284
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
Эмин Агаларов занял высокую должность в Азербайджане
00:33 4116
Что творится на турецко-сирийской границе?
Что творится на турецко-сирийской границе?
2 декабря 2024, 13:59 6266
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться