Хашд аш-Шааби не пошла на помощь Асаду

Лидер иракского шиитского ополчения Хашд аш-Шааби Фалих Аль-Файяд, расквартированного в данное время в Мосуле, а также шиитских районах Ирака, опроверг сообщения о переброске иранцами подразделений этой прокси-армии в Сирию.

Об этом сообщает иракский телеканал Аль-Сумария.

Аль-Файад заявил, что в настоящее время бойцы ополчения сосредоточены на сирийско-иракской границе.