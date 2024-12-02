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Фавзан Муса Хан готовил теракт в Баку

громкое дело
Аскер Манафов, собкор
08:00 6264

Гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан, осужденный Бакинским судом по тяжким преступлениям на 10 лет тюрьмы за подготовку теракта, подал апелляцию вместе со своим адвокатом.

Суд установил, что 34-летний Хан планировал теракт в Азербайджане, действуя в сговоре с другими лицами. Афганец прибыл в Баку из третьей страны, осуществлял слежку в одном из столичных районов, где находится посольство одного из государств в Баку, и проводил консультации с потенциальными сообщниками. Целью Хана было найти людей, готовых участвовать в преступлении и договориться о покупке оружия и взрывчатки.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) опубликовала видеозаписи, запечатлевшая подготовку Ханом теракта. На кадрах видны районы, где расположены дипмиссии, что подтвердили эксперты.

Служба Государственной Безопасности Азербайджана

В апелляционной жалобе Хан и его адвокат просят смягчить наказание, ссылаясь на сотрудничество со следствием и чистосердечное признание.

Материалы дела также показали, что Хан поддерживал связь с членами незаконной вооруженной группы, признанной террористической организацией на международном уровне.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что члены этой группы пытались использовать территорию Азербайджана для незаконного транзита мигрантов в Европу. По этому эпизоду СГБ возбудила отдельное уголовное дело: уже начато преследование ряда лиц.

Следствие продолжается.

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