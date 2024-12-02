Фавзан Муса Хан готовил теракт в Баку

Гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан, осужденный Бакинским судом по тяжким преступлениям на 10 лет тюрьмы за подготовку теракта, подал апелляцию вместе со своим адвокатом.

Суд установил, что 34-летний Хан планировал теракт в Азербайджане, действуя в сговоре с другими лицами. Афганец прибыл в Баку из третьей страны, осуществлял слежку в одном из столичных районов, где находится посольство одного из государств в Баку, и проводил консультации с потенциальными сообщниками. Целью Хана было найти людей, готовых участвовать в преступлении и договориться о покупке оружия и взрывчатки.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) опубликовала видеозаписи, запечатлевшая подготовку Ханом теракта. На кадрах видны районы, где расположены дипмиссии, что подтвердили эксперты.